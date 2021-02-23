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Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию "112 Украина"

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 16:48
Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию "112 Украина" Фото: ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальный совет по вопросам телерадиовещания направил в Окружной административный суд Киева иски в отношении канала "112 Украина", на которого ранее наложили санкции. Нацсовет просит суд аннулировать лицензию для этого канала.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

"В ОАСК поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно аннулирования лицензии на вещание для "Телерадиокомпания "112-ТВ", логотип - "112 Украина", - рассказали в суде.

В своих исках Нацсовет отмечает, что канал "112 Украина" не предоставляет в полном объеме запрашиваемые документы, необходимые для осуществления невыездной проверки в определенный срок, что свидетельствует об отказе канала в проведении проверки, а по закону - это основание для обращения в суд об аннулировании лицензии.

"В настоящее время в суд поступили 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок. ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам", - добавили в суде.

Напомним, в начале февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на каналы "112", NewsOne и ZIK, а также их владельца - Тараса Козака.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, отменить санкции против каналов уже невозможно.

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