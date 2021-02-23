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Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію для "112 Україна"

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:48
Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію для "112 Україна" Фото: ОАСК (РБК-Україн)
Автор: Дмитро Левицький

Національна рада з питань телерадіомовлення направила в Окружний адміністративний суд Києва позови щодо каналу "112 Україна", на якого раніше наклали санкції. Нацрада просить суд анулювати ліцензію для цього каналу.

Про це повідомила прес-служба ОАСК.

"До ОАСК надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення для "Телерадіокомпанія "112-ТВ", логотип - "112 Україна", - розповіли в суді.

У своїх позовах Нацрада зазначає, що канал "112 Україна" не надає у повному обсязі запитувані документи, які необхідні для здійснення безвиїзної перевірки у визначений термін, що свідчить про відмову каналу у проведенні перевірки, а згідно з законом - це підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії.

"Наразі до суду надійшло 3 позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок. ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами", - додали в суді.

Нагадаємо, на початку лютого Рада нацбезпеки і оборони України наклала санкції на канали "112", NewsOne та ZIK, а також їх власника - Тараса Козака.

Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, скасувати санкції проти каналів вже неможливо.

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