Нацсовет призвал вещателей почтить память погибших защитников Украины

"Для проведения дня памяти и героизма погибших защитников была выбрана именно эта дата, поскольку ее приурочили военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла самые большие потери. Национальный совет призывает телерадиоорганизации достойно почтить память наших соотечественников, погибших, защищая Украину от коварного врага, и напоминает руководителям телерадиоорганизаций, что в этот памятный день необходимо внести изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это предусмотрено Правилами ведения вещания телерадиоорганизациями в дни траура (скорби) и дни памяти. Этот регуляторный акт утвержден решением Национального совета № 1146 от 23.07.2015 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 11.08.2015 г. под № 967/27412) с соответствующими изменениями, утвержденным решением Национального совета № 95 от 12.02.2021 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 21.04. 2021 г. под № 541/36163).

Также в Нацсовете напомнили, что этот памятный день проводится в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Украины № 621/2019 от 23.08.2019 для достойного почтения памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.