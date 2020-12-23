Нацрада попередила телеканал "НАШ" за показ прес-конференції Путіна

Фото: вивіска Нацради з питань теле - і радіомовлення (prm.ua)

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу "НАШ". У грудні 2019 року він показував прес-конференцію президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє сайт Нацради.

За результатами перевірки, рада встановила, що 19 грудня 2019 року телеканал транслював прес-конференцію Путіна, фактично подаючи інформацію російського президента однобічно. В ході трансляції заходу не було спеціальних доповнень відео з боку редакції каналу або ж висловлювання різних точок зору про фрази Путіна.

Нацрада вважає порушенням ситуацію, в якій прес-конференція глави держави-агресора не супроводжувалося певними коментарями редакторів або гостей. Наративи, показані в ефірі, носили пропагандистський характер.

У зв'язку з цим Нацрада винесла попередження телеканалу "НАШ" і зобов'язала протягом місяця привести діяльність у відповідність до українського законодавства.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телерадіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ". Телеканал на початку грудня вивів в ефір представника так званої "ЛНР" Родіона Мірошника.

Нагадаємо, в жовтні Нацрада оголошував перевірку телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Вони транслювали зустріч нардепа Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.