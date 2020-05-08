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Нацрада предлагает продлить до конца года аналоговое вещание

Новости » Общество     08.05.2020 - 21:47
Нацрада предлагает продлить до конца года аналоговое вещание
Фото: заседание Нацсовета (nrada.gov.ua)

Нацрада предлагает продлить до 31 декабря 2020 года аналоговое вещание на территориях, граничащих с Россией и оккупированными территориями

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания предлагает перенести отключение аналогового телевидения на 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Сообщается, что Нацрада предлагает правительству продлить до 31 декабря 2020 года срок использования технологии аналогового телевидения для определенных частот Нацрадой на территориях, граничащих с Россией и оккупированными территориями, и частот местных вещателей, которые не имеют лицензий на цифровое вещание.

"Проект правительственного постановления предусматривает продолжить использование аналогового ТВ до 30 июня 2020 года. Согласно действующему плану использования радиочастотного ресурса Украины аналоговые передатчики в приграничных территориях и в местных вещателей должны были отключить еще 31 декабря 2019 года (но фактически вещание продолжается)", - говорится в сообщении.

Так Нацрада заказала в "Украинского государственного центра радиочастот" (УГЦР) просчет цифровых частот в 65 населенных пунктах для местных вещателей. 12 частот Нацрада уже получила и выставила на конкурс.

Добавим, в ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 было выключено аналоговое телевидение по всей территории Украины, кроме территорий с особым режимом вещания.

Напомним, в Верховную раду Украины внесли отчет о работе Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год.

Как сообщало РБК-Украина, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде признать работу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год неудовлетворительной.

Теги Новости Украины ТВНацрада
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