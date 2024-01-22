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У Нацполіції розповіли, що планують робити з військовими після війни

Україна, Понеділок 22 січня 2024 10:14
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У Нацполіції розповіли, що планують робити з військовими після війни Фото: Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Після закінчення війни з Росією українських військових необхідно буде працевлаштувати. Вони мають розуміти та відчувати, що потрібні державі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Щодо того, чи погіршиться в майбутньому ситуація зі злочинами, які скоюють військові, Вигівський зазначив, що зараз поліція фіксує такі факти, але в масштабах загальної злочинності.

"Розуміємо, що будемо робити після війни. В МВС запроваджена концепція "Безпекове середовище", де передбачені всі кроки, як ми будемо забезпечувати правопорядок", - сказав голова Нацполіції.

Також, за його словами, необхідно максимально працевлаштувати військових, які будуть демобілізовані.

А от у штурмовій бригаді "Лють" воюють саме поліцейські, які після завершення війни повернуться до поліції. Вони будуть слідчими, дізнавачами, оперативниками, патрульними тощо.

"Стосовно військових - вони вміють воювати, та мають навички, які завжди затребувані в кримінальних структурах. Однак, ми розуміємо, що це питання державного масштабу, і необхідно буде працевлаштувати наших військових. Вони мають розуміти та відчувати, що вони потрібні державі", - зазначив Вигівський.

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