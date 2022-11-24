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Нацполіція запустила чат-бот для пошуку зрадників та колаборантів

Фото: чат-бот працює в месенджері Telegram (Carl Court/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Національна поліція запустила чат-бот для пошуку зрадників та колаборантів. Користувачам гарантується анонімність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

Повідомляється, що чат-бот запустив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Повідомити про прихильників "русского мира", у тому числі з числа колишніх правоохоронців, можна через чат-бот @dvb_np_bot. Анонімність гарантована", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у звільненій Херсонській області затримали вже 41 підозрюваного у співпраці з російськими окупантами.

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