Нацполіція запустила чат-бот для пошуку зрадників та колаборантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

"Повідомити про прихильників "русского мира", у тому числі з числа колишніх правоохоронців, можна через чат-бот @dvb_np_bot . Анонімність гарантована", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у звільненій Херсонській області затримали вже 41 підозрюваного у співпраці з російськими окупантами.

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