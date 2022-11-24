Нацполіція запустила чат-бот для пошуку зрадників та колаборантів

Національна поліція запустила чат-бот для пошуку зрадників та колаборантів. Користувачам гарантується анонімність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .
Повідомляється, що чат-бот запустив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
"Повідомити про прихильників "русского мира", у тому числі з числа колишніх правоохоронців, можна через чат-бот @dvb_np_bot. Анонімність гарантована", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у звільненій Херсонській області затримали вже 41 підозрюваного у співпраці з російськими окупантами.
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