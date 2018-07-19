Нацполіція затримала на хабарництві працівників вишів у трьох областях

Розмір хабаря складав від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів

Співробітники Національної поліції 18 липня затримали на хабарництві працівників вищих навчальних закладів у Черкаській, Сумській та Одеській областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, в Одесі було задокументовано злочинну діяльність посадових осіб однієї з академій міста.

"Декан та завідувач лабораторії вимагали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів США. За вказану суму неправомірної вигоди працівники освіти пообіцяла допомогти майбутнім студентам із вступом до навчального закладу. Затримали фігурантів під час одержання хабара", - сказано у повідомленні.

Фото: затримання на хабарях

Крім того, вказано, що правоохоронці вилучили чотири конверти з прізвищами інших абітурієнтів, а в середині конвертів знаходилися кошти загальною сумою 2 тисячі 600 доларів та 2 тисячі 500 гривень.

Також повідомляється, що у Черкаській області декан одного з інститутів вимагав від абітурієнта понад 5 тисяч гривень за успішне складання вступних іспитів та зарахування до навчального закладу. Його затримали працівники Управління захисту економіки в області Нацполіції, слідчі Уманського відділу поліції під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури.

Крім того, у Сумській області заступник директора вишу вимагав за вирішення аналогічного питання 10 тисяч гривень. Посадовця було затримано під час одержання першої частини хабара, 2 тисяч гривень.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

"Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна", - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють інші факти отримання хабарів працівниками вишу.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося про блокування механізму отримання хабарів в одному з вищих навчальних закладів Полтавської області співробітниками Служби безпеки України.