ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нацполиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 16:47
Нацполиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие Фото: в Украине увеличили число спецгрупп по реагированию на домашнее насилие (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Национальная полиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие. Число групп возросло с 45 до 55.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Раньше в Украине работало 45 групп по реагированию на факты совершения домашнего насилия. Теперь, чтобы предотвращать и еще эффективнее противодействовать домашнему насилию, их количество увеличено до 55", - говорится в сообщении.

Такие мобильные группы добавились в Днепре, а также в городах, где раньше не функционировали:

  • в Измаиле (Одесская область),
  • Кривом Роге (Днепропетровская область),
  • Коростене (Житомирская область),
  • Гайсине (Винницкая область),
  • Александрии (Кировоградская область),
  • Ирпене (Киевская область),
  • Стрии (Львовская область),
  • Кременчуге (Полтавская область),
  • Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Указано, что сотрудники имеют полномочия принимать соответствующие меры в отношении обидчиков: составлять протоколы об административном правонарушении, ставить на превентивные учеты полиции, выносить срочные запретительные предписания и тому подобное.

"Полицейские, которые входят в состав групп реагирования, прошли соответствующее обучение. Национальная полиция Украина планирует и в дальнейшем увеличивать количество таких групп", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

Как писало РБК-Украина, в государстве могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз.

Так, с февраля 2020 года в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество полиция домашнее насилие
NEWS
Завтра состоится очередное заседание СНБО: продолжат борьбу с контрабандой
Завтра состоится очередное заседание СНБО: продолжат борьбу с контрабандой
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой