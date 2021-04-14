Нацполиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие

Национальная полиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие . Число групп возросло с 45 до 55.

"Раньше в Украине работало 45 групп по реагированию на факты совершения домашнего насилия. Теперь, чтобы предотвращать и еще эффективнее противодействовать домашнему насилию, их количество увеличено до 55", - говорится в сообщении.

Такие мобильные группы добавились в Днепре, а также в городах, где раньше не функционировали:

в Измаиле (Одесская область),

Кривом Роге (Днепропетровская область),

Коростене (Житомирская область),

Гайсине (Винницкая область),

Александрии (Кировоградская область),

Ирпене (Киевская область),

Стрии (Львовская область),

Кременчуге (Полтавская область),

Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Указано, что сотрудники имеют полномочия принимать соответствующие меры в отношении обидчиков: составлять протоколы об административном правонарушении, ставить на превентивные учеты полиции, выносить срочные запретительные предписания и тому подобное.

"Полицейские, которые входят в состав групп реагирования, прошли соответствующее обучение. Национальная полиция Украина планирует и в дальнейшем увеличивать количество таких групп", - подчеркивается в сообщении.