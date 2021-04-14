Нацполиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие
Национальная полиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие. Число групп возросло с 45 до 55.
"Раньше в Украине работало 45 групп по реагированию на факты совершения домашнего насилия. Теперь, чтобы предотвращать и еще эффективнее противодействовать домашнему насилию, их количество увеличено до 55", - говорится в сообщении.
Такие мобильные группы добавились в Днепре, а также в городах, где раньше не функционировали:
- в Измаиле (Одесская область),
- Кривом Роге (Днепропетровская область),
- Коростене (Житомирская область),
- Гайсине (Винницкая область),
- Александрии (Кировоградская область),
- Ирпене (Киевская область),
- Стрии (Львовская область),
- Кременчуге (Полтавская область),
- Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
Указано, что сотрудники имеют полномочия принимать соответствующие меры в отношении обидчиков: составлять протоколы об административном правонарушении, ставить на превентивные учеты полиции, выносить срочные запретительные предписания и тому подобное.
"Полицейские, которые входят в состав групп реагирования, прошли соответствующее обучение. Национальная полиция Украина планирует и в дальнейшем увеличивать количество таких групп", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.
Как писало РБК-Украина, в государстве могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз.
Так, с февраля 2020 года в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.