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Нацполиция за три месяца открыла 20 дел по факту совершения преступлений против журналистов

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:06
Иллюстративное фото (pressemblem.ch)
Иллюстративное фото (pressemblem.ch)

2 из указанных 20 производств направлены в суд с обвинительными актами

Национальная полиция Украины за три месяца (с января по март) текущего года начала досудебное расследование по 20 уголовным производствам по факту совершения преступлений против журналистов. Об этом говорится в ответе полиции на обращение Института массовой информации.

“По информации, предоставленной Нацполицией, сообщаем, что из 54 указанных в обращении фактов нарушений прав журналистов в ходе осуществления ими законной профессиональной деятельности, которые имели место в течение января-марта 2018 года, следователями органов Нацполиции начато досудебное расследование по 20 уголовным производствам”, - говорится в ответе начальника Управления взаимодействия с Нацполицией Александра Соколовского.

Как отмечается, 2 из указанных 20 производств направлены в суд с обвинительными актами.

Также отмечается, что 5 уголовных производств закрыто на основании статьи 284 (“Закрытие уголовного производства и производства в отношении юридического лица”) УК, которые органами прокуратуры и суда не отменены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные избили журналиста местного телеканала "Репортер".

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Теги публикации: полиция, нападение, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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