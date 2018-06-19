Нацполиция за три месяца открыла 20 дел по факту совершения преступлений против журналистов

2 из указанных 20 производств направлены в суд с обвинительными актами

Национальная полиция Украины за три месяца (с января по март) текущего года начала досудебное расследование по 20 уголовным производствам по факту совершения преступлений против журналистов. Об этом говорится в ответе полиции на обращение Института массовой информации.

“По информации, предоставленной Нацполицией, сообщаем, что из 54 указанных в обращении фактов нарушений прав журналистов в ходе осуществления ими законной профессиональной деятельности, которые имели место в течение января-марта 2018 года, следователями органов Нацполиции начато досудебное расследование по 20 уголовным производствам”, - говорится в ответе начальника Управления взаимодействия с Нацполицией Александра Соколовского.

Как отмечается, 2 из указанных 20 производств направлены в суд с обвинительными актами.

Также отмечается, что 5 уголовных производств закрыто на основании статьи 284 (“Закрытие уголовного производства и производства в отношении юридического лица”) УК, которые органами прокуратуры и суда не отменены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные избили журналиста местного телеканала "Репортер".