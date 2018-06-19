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Інтерв'ю

Нацполіція за три місяці відкрила 20 справ за фактом вчинення злочинів проти журналістів

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 18:06
Ілюстративне фото (pressemblem.ch)
Ілюстративне фото (pressemblem.ch)

2 з вказаних 20 проваджень направлено до суду з обвинувальними актами

Національна поліція України за три місяці (з січня по березень) поточного року розпочала досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях за фактом вчинення злочинів проти журналістів. Про це йдеться у відповіді поліції на звернення Інституту масової інформації.

“За інформацією, наданою Нацполіцією, повідомляємо, що із 54 зазначених у зверненні фактів порушень прав журналістів у ході здійснення ними законної професійної діяльності, які мали протягом січня-березня 2018 року, слідчими органів Нацполіції розпочато досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях”, - йдеться у відповіді начальника Управління взаємодії з Нацполіцією Олександра Соколовського.

Як зазначається, 2 з вказаних 20 проваджень направлено до суду з обвинувальними актами. 

Також зазначається, що 5 кримінальних проваджень закрито на підставі статті 284 (“Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи”) ККУ, які органами прокуратури та суду не скасовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі невідомі побили журналіста місцевого телеканалу "Репортер".

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Теги публікації: полиция, нападение, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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