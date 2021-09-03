Суд обязал нацполицию переквалифицировать производство по делу о нападении на Порошенко

Кононенко также обнародовал постановление суда.

"Преступление "зеленой власти" против пятого президента Украины Петра Порошенко настолько очевидно, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать. Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля", - сказал Кононенко.

По его словам, этим не только создаются основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждается факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападавшему убежать.

"Двигаемся дальше, пока покровители во власти не начнут "сдавать" своих "зеленых титушек", а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления", - добавляет Кононенко.

Он также поблагодарил активистов, которые помогли оперативно идентифицировать участников нападения.

"Спасибо всем! Без Вашей помощи мы не смогли бы собрать столько информации о нападавших! Вместе мы сила!" - резюмирует депутат Киевсовета.

Как известно, 28 августа адвокаты Порошенко, свидетели преступления народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции.

"Это позорное нападение на пятого президента Петра Порошенко, которое состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство", - пояснил адвокат Игорь Головань.

По словам адвоката Ильи Новикова, это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить.

"Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападавшему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормозах, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижено квалификацию, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено, - отметил Новиков.