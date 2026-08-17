Нацполіція отримала від ТЦК понад 1,5 млн звернень щодо розшуку ухилянтів

Він розповів, що правоохоронці від початку воєнного стану розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації.

Цуцкірідзе наголосив, що з головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим обговорюють першочергово ті питання, де безпосередньо перетинається робота Збройних сил і Нацполіції.

Зокрема, це мобілізації, викриття зловживань під час бронювання та роботи ВЛК, а також реагування на випадки СЗЧ.

"Це велика спільна робота, де важливі постійний обмін інформацією і чітка взаємодія між усіма, хто за неї відповідає. Так само ми працюємо разом, коли виявляємо можливі зловживання з боку посадовців ТЦК, ВЛК чи інших структур, залучених до мобілізаційних процесів", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні розробили нові санкції для ухилянтів - йдеться про обмеження доступу до адмінпослуг, права керування автомобілем та можливий арешт банківських рахунків. Водночас відповідні законопроєкти поки не зареєстровані у Раді.