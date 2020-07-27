Нацполиция открыла дело о возможной коррупции в "Центрэнерго"

Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)

Речь идет о фактах подписания контрактов на поставки угля с нарушением тендерных процедур

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины зарегистрировали уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений руководства ПАО "Центрэнерго".

Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Речь идет о фактах подписания контрактов на поставки угля с неизвестными поставщиками с нарушением тендерных процедур, а также ввоз в Украину угля из ОРДЛО под видом российского и грузинского.

В документе также отмечается, что заявитель правонарушения - бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Напомним, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн.

"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.

По данным расследования Bihus.info угля на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам "ДНР".

"Радио Свобода" сообщала о поставках газа на "Центрэнерго" компанией "Юнайтед Энерджи" по цене ниже рыночной и последующей продажей на "Центрэнерго" выше рыночной. "Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта с поправкой Андрея Геруса.