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Нацполіція відкрила справу щодо можливої корупції на "Центренерго"

Київ, Понеділок 27 липня 2020 18:34
Нацполіція відкрила справу щодо можливої корупції на "Центренерго"
Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Йдеться про факти підписання контрактів на поставки вугілля з порушенням тендерних процедур

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України зареєстрували кримінальне провадження за фактами можливих зловживань керівництва ПАТ "Центренерго".

Про це йдеться у витягу з реєстру досудових розслідувань, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Йдеться про факти підписання контрактів на поставки вугілля з невідомими постачальниками з порушенням тендерних процедур, а також ввезення в Україну вугілля з ОРДЛО під виглядом російського та грузинського.

Нацполіція відкрила справу щодо можливої корупції на &quot;Центренерго&quot;

В документі також зазначається, що заявник правопорушення - колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Нагадаємо, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн.

"Центренерго" з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.

За даними розслідування Bihus.info вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів "ДНР".

"Радіо Свобода" повідомляла про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі" за ціною нижче ринкової і подальшим продажем на "Центренерго" вище ринкової. "Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.

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