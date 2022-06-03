В Нацполиции рассказали о судьбе сотрудников, оставшихся на оккупированной территории

Все полицейские, которые остались на оккупированных Россией территориях, уволены из рядов Нацполиции. Им не платят зарплату.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших сотрудников полиции.

"Мною лично был подписан приказ, который требовал, в соответствии с оперативной и военной обстановкой, прибыть в определенное время к местам дислокации. Например, нужно было прибыть в город Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касалось Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до этого времени в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции", - сказал Клименко.

Он добавил, что ведомство прекратило выплату заработной платы этим работникам. Среди них есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационной власти того или иного региона.

"Из общей штатной численности в 130 тысяч у нас сейчас есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом", - сообщил руководитель Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что часть работников, которые не вышли, написали рапорты, что по объективным причинам не могут выйти с этой территории - это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее. Внутренняя безопасность Нацполиции сейчас отслеживает предателей.