В Нацполиции рассказали о судьбе сотрудников, оставшихся на оккупированной территории
Все полицейские, которые остались на оккупированных Россией территориях, уволены из рядов Нацполиции. Им не платят зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинские новости.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших сотрудников полиции.
"Мною лично был подписан приказ, который требовал, в соответствии с оперативной и военной обстановкой, прибыть в определенное время к местам дислокации. Например, нужно было прибыть в город Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касалось Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до этого времени в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции", - сказал Клименко.
Он добавил, что ведомство прекратило выплату заработной платы этим работникам. Среди них есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационной власти того или иного региона.
"Из общей штатной численности в 130 тысяч у нас сейчас есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом", - сообщил руководитель Нацполиции.
Клименко подчеркнул, что часть работников, которые не вышли, написали рапорты, что по объективным причинам не могут выйти с этой территории - это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее. Внутренняя безопасность Нацполиции сейчас отслеживает предателей.
Напомним, с начала российского вторжения в Украину в полицию подали 9030 заявлений о пропавших без вести, 6793 человека все еще разыскивают.
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