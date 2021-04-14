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Нацполиции предоставили право самопредставительства в суде

Автор: Инна Собора

Кабинет министров Украины поддержал решение предоставить Национальной полиции право самопредставительства в суде. Решение было поддержано 14 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что проектом акта дополнили пункты 5 и 11 Положения о Нацполиции подпунктами по обеспечению в установленном порядке самопредставительства НПУ в судах и других органах.

В то же время, голову Нацполиции наделили полномочиями определять из числа должностных лиц юридических служб аппарата центрального органа управления полиции, ее территориальных органов, лиц, которые будут действовать от имени полиции в порядке самопредставительства в судах и других органах без отдельного его поручения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает запретить Национальной полиции принимать непосредственное участие в проверках бизнеса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

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