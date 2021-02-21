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Нацплан по сокращению выбросов не заработал в 2021 году из-за отсутствия финансирования, - Минэкологии

Автор: РБК-Украина

Нацплан по сокращению выбросов не заработал в текущем году из-за отсутствия механизмов его финансирования. Сейчас правительство работает над их разработкой.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Мы сейчас проводим встречи, чтобы выяснить путь, по которому будем двигаться, о выполнении Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок. Есть определенные наработки. Действительно, не были вовремя сделанные шаги, которые должны были быть сделанными, в части финансирования этих планов", - сообщил Абрамовский.

По его словам, правительство сейчас занимается разработкой механизмов финансирования мероприятий Нацплана и в ближайшее время представит.

"Мы плодотворно сотрудничаем со всеми стейкхолдерами, которые причастны к выполнению этого плана. Я думаю, что в ближайшее время вместе с Минэнерго мы разработаем определенные механизмы", - сказал Абрамовский.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года.

В свою очередь заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов.

В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется отключать энергоблоки если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генерации - это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы нужно более 4,1 млрд евро.

В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по экомодернизации.

Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.

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