Нацплан по сокращению выбросов не заработал в 2021 году из-за отсутствия финансирования, - Минэкологии

Нацплан по сокращению выбросов не заработал в текущем году из-за отсутствия механизмов его финансирования. Сейчас правительство работает над их разработкой.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Мы сейчас проводим встречи, чтобы выяснить путь, по которому будем двигаться, о выполнении Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок. Есть определенные наработки. Действительно, не были вовремя сделанные шаги, которые должны были быть сделанными, в части финансирования этих планов", - сообщил Абрамовский. По его словам, правительство сейчас занимается разработкой механизмов финансирования мероприятий Нацплана и в ближайшее время представит. "Мы плодотворно сотрудничаем со всеми стейкхолдерами, которые причастны к выполнению этого плана. Я думаю, что в ближайшее время вместе с Минэнерго мы разработаем определенные механизмы", - сказал Абрамовский.