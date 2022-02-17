В "Нацкорпусе" ответили на заявления руководителя СБУ Харьковской области
Представители "Национального корпуса" будут обращаться в центральный аппарат СБУ с просьбой провести служебную проверку харьковского главы СБУ Романа Дудина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной ячейки "Нацкорпуса" Константина Немичева.
"Сегодня Роман на внеочередной сессии облсовета наговорил обо мне и нашем движении столько лжи, что можно судиться за всю его клевету. Считаем, что это выступление Дудина в первую очередь вызвано его оскорблением за проведение великого Марша Единства в Харькове. Поведение Дудина вызывает логический вопрос - на чьей он вообще стороне?" - заявил Немичев.
Харьковский "Нацкорпус", по его словам, кроме вероятного иска за клевету будет обращаться в центральный аппарат СБУ с просьбой провести служебную проверку руководителя харьковского представительства службы.
Напомним, глава Харьковской СБУ Роман Дудин заявил, что представители "Национального корпуса" "бегают по городу и рассказывают, что все не то".