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В "Нацкорпусі" відповіли на заяви керівника СБУ Харківської області

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Харьків, Четвер 17 лютого 2022 16:43
В "Нацкорпусі" відповіли на заяви керівника СБУ Харківської області Фото: голова Харківського обласного осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Представники "Національного корпусу" будуть звертатися до центрального апарату СБУ з проханням провести службову перевірку харківського очільника СБУ Романа Дудіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківського обласного осередку "Нацкорпусу" Костянтина Немічева.

"Сьогодні Роман на позачерговій сесії облради наговорив про мене та наш рух стільки брехні, що можна позиватися до суду за усі його наклепи. Вважаємо, що цей виступ Дудіна в першу чергу викликаний його образою за проведення великого Маршу Єдності в Харкові. Поведінка Дудіна викликає логічне питання - на чиїй він взагалі стороні?" - заявив Немічев.

Харківський "Нацкорпус", за його словами, окрім імовірного позову за наклеп буде звертатися до центрального апарату СБУ з проханням провести службову перевірку керівника харківського представництва служби.

Нагадаємо, очільник Харківської СБУ Роман Дудін заявив, що представники "Національного корпусу" "бігають по місту і розповідають, що все не те".

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