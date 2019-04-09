"Нацкорпус" вновь митинговал в Киеве из-за Свинарчуков

Представители "Национального корпуса" сегодня, 9 апреля, провели очередной митинг в Киеве с требованием ареста фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал партии в Telegram.

Акция стартовала около 17:00 возле станции метро "Арсенальная", после чего активисты отправились к зданиям Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Администрации президента.

По информации "Нацкорпуса", в сегодняшней акции, которая проходила без использования партийной символики, приняли участие несколько сотен активистов. Отмечается, что среди них были не только сторонники политической силы, но и представители патриотических общественных организаций, ветераны войны на Востоке и обычные украинцы, неравнодушные к ситуации с "бездействием со стороны власти в ситуации с масштабной коррупцией в воюющем за свое существование государстве".

В "Нацкорпусе" подчеркнули, что требования митингующих к президенту Петру Порошенко и действующей власти в целом остаются неизменными.

Во-первых, среди требований - взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других участников преступной схемы в "Укроборонпроме": Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром" и директоров всех государственных предприятий, вовлеченных в коррупционные сделки.

Во-вторых, "Нацкорпус" требует приговорить всех виновных в расхищении оборонного бюджета Украины к максимальным срокам лишения свободы с конфискацией имущества.

В-третьих, обязать правоохранительные органы обнародовать материалы всех уголовных дел, связанных с хищениями средств оборонного бюджета, за исключением информации с ограниченным доступом.

Четвертым требованием активистов является еженедельный отчет генерального прокурора Юрия Луценко о состоянии расследования уголовных дел, связанных с хищением средств в "Укроборонпроме". Активисты отмечают, что с момента обнародования журналистами скандальной информации о масштабных финансовых махинациях в "Укроборонпроме" Юрий Луценко это требование фактически игнорирует.

В рамках сегодняшней акции протестующие передали свое обращение с перечисленными выше требованиями руководству ГПУ, МВД, СБУ, а также вновь адресовали его лично президенту через представителей его аппарата.

После этого активисты устроили на улице Банковой "кинотеатр под открытым небом", где организовали просмотр фильмов о разворовывании средств в "Укроборонпроме".

Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений общественного порядка.