"Нацкорпус" требует внести изменения в Избирательный кодекс

Фото: акция "Нацкорпуса" (пресс-служба)

"Нацкорпус" провел акцию протеста под Радой

Под стенами Верховной рады сегодня, 22 мая, представители "Национального корпуса" организовали акцию протеста с призывом к народным депутатам внести изменения в Избирательный кодекс Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию событий под Радой на канале "Нацкорпуса" в YouTube.

В частности, представители политсилы требовали отменить мажоритарную систему, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки на парламентских выборах. При этом Верховная рада предложенные изменения не рассматривала.

По словам представителей "Нацкорпуса", которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.

"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", – заявили представители политической силы.

В "Нацкорпусе" также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный Корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", – прокомментировали в "Нацкорпусе".

Напомним, сегодня народные депутаты не поддержали включение законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах в повестку дня.