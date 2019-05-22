"Нацкорпус" вимагає внести зміни у Виборчий кодекс

Фото: акція "Нацкорпуса" (прес-служба)

"Нацкорпус" провів акцію протесту під Радою

Під стінами Верховної ради сьогодні, 22 травня, представники "Національного корпусу" організували акцію протесту з закликом до народних депутатів внести зміни у Виборчий кодекс України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію подій під Радою на каналі "Нацкорпуса" в YouTube.

Зокрема, представники політсили вимагали скасувати мажоритарну систему, знизити прохідний бар'єр з 5% до 3% і ввести відкриті партійні списки на парламентських виборах. При цьому Верховна рада запропоновані зміни не розглядала.

За словами представників "Нацкорпуса", які сьогодні були присутні на акції-вимозі, внесення відповідних змін у виборче законодавство могло забезпечити довгоочікуване оновлення української політичної системи і дало б можливість потрапити в парламент молодим і перспективним політикам.

"Ми сьогодні тут, щоб озвучити вимогу для всього українського суспільства, всіх молодих і незаплямованих корупцією політиків. Тільки зміни у Виборчий кодекс могли дозволити молодим особам, за спинами яких немає олігархів і великих грошей, потрапити в парламент. Саме тому зниження прохідного бар'єру, скасування мажоритарної системи та запровадження відкритих списків було таким необхідним. Це був би шанс на формування нового парламенту з молодих, ефективних і амбітних. Однак, очевидно, представникам існуючого політичного режиму це не потрібно. Вони не зацікавлені в якісних змінах у країні і намагаються таким чином просто утриматися при владі", – заявили представники політичної сили.

В "Нацкорпусі" також підтвердили інформацію про намір брати участь у дострокових парламентських виборах.

"Ми реальними справами довели українцям свою ефективність. Ми показали, що здатні відстоювати інтереси України не тільки на словах. Тому так: "Національний Корпус" йде на вибори і зробить все, щоб в Україні нарешті з'явилася нова політична еліта, яка буде працювати в інтересах країни і людей", – прокоментували в "Нацкорпусі".

Нагадаємо, сьогодні народні депутати не підтримали включення законопроекту президента Володимира Зеленського про вибори до порядку денного.