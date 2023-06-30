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Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя

Фото: Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам. Однак Запоріжжя зі списку прибрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік рекомендацій Нацкомісії.

Сьогодні комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік населених пунктів, які рекомендується перейменувати. Варто зазначити, що він став значно коротший за попередній.

У списку лишилося лише 10 міст:

  • Бровари;
  • Сєвєродонецьк;
  • Первомайськ (Луганська область);
  • Первомайськ (Миколаївська область);
  • Первомайський;
  • Южноукраїнськ;
  • Хрустальний;
  • Южне;
  • Боково-Хрустальне;
  • Сорокине.

Нацкомісія рекомендувала перейменувати Запоріжжя

Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування Запоріжжя через те, що назва може не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики. При цьому комісія не пояснила, чому назва не відповідає новому законодавству.

Нацкомісія рекомендувала обґрунтувати доцільність збереження назви Запоріжжя або запропонувати нову. На це місцевій владі надали шість місяців. Якщо цього не зроблять, Верховна рада змінюватиме назву міста за рішенням комісії.

Після цього мовний омбудсмен Тарас Кремень звернувся до міністра освіти та науки Оксена Лісового із закликом скасувати таке рішення Нацкомісії.

Пізніше Нацкомісія зі стандартів державної мови вирішила залишити питання про перейменування Запоріжжя на розсуд мешканців міста.

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Запоріжжя