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Нацкомісія з енергетики буде розбиратись із причинами дефіциту коштів "Укренерго"

Фото: Нацкомісія з енергетики буде розбиратись із причинами дефіциту коштів "Укренерго" (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 9 травня розпочне проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики компанії "Укренерго" з метою запобігання розбалансування фінансової стійкості компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення комісії в Telegram.

Як зазначає НКРЕКП, відповідне звернення щодо необхідності проведення планової перевірки компанія надсилала двічі листами - у лютому та березні цього року.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

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Укренерго