"Национальный корпус" требует ареста Медведчука

Фото: акция "Нацкорпуса" (пресс-служба)

"Нацкорпус" провел акцию под зданием СБУ

Политическая партия "Национальный корпус" провела новую акцию протеста в Киеве под зданием Службы безопасности Украины (СБУ), в ходе которой потребовала немедленно арестовать Виктора Медведчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Нацкорпуса" в Facebook.

Также организаторы акции хотели получить от СБУ правовую оценку рабочих поездок Медведчука в РФ. Активисты требовали объяснений, на каком основании Медведчук осуществляет прямые перелеты на территорию страны-агрессора, если еще с октября 2015 года они запрещены Госавиаслужбой.

Кроме того, участники акции требуют от СБУ реакции на недавний дипломатический визит Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву, где они провели переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Активисты настаивают на том, что для таких переговоров у этих политиков не было ни морального, ни юридического права.

"За пять лет власть действующего президента не только не сумела обезвредить откровенного украинофоба, "русского агента" и путинского кума Виктора Медведчука, но даже интегрировала его в свою систему договорняков и схем", - заявили в "Нацкорпусе".

По мнению представителей политсилы, сегодня Бойко и Медведчук лишь имитируют оппозиционную деятельность, а на самом деле являются тайными уполномоченными в переговорах с Кремлем по газу, по заложникам и по экономическим вопросам.

Как известно, ранее кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в Москве провел так называемые "экономические переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер и глава политсовета "Оппозицонной платформы - За життя" Виктор Медведчук.

Отметим, в начале февраля Генеральная прокуратура открыла дело по подозрению Медведчука в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. До этого на партийном съезде в Киеве он заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а также закрепить этот статус в Конституции Украины.

Напомним, в прошлую субботу, 23 марта, "Национальный Корпус" провел акцию протеста в Киеве, требуя от президента Петра Порошенко реакции на коррупционный скандал в "Укроборонпроме" и наказания виновных. В рамках этого митинга активисты, среди которых были родственники погибших на войне на Донбассе бойцов, а также ветераны АТО, получившие в ходе боевых действий серьезные увечья, передали президенту свои письменные требования, и те были приняты. Тогда переговоры с митингующими провел новоназначенный заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.