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Национальный банк немного поднял курс евро

Новости » Финансы     16.06.2020 - 17:30
Национальный банк немного поднял курс евро
Фото: курс евро немного вырос (Pіxabay)

Евро подорожал на три копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2020 года установил официальный курс евро на отметке 30,23 гривен. Это на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, официальный курс евро на 17 июня установлен на таком уровне: 30,239 гривен (+0,0328 грн). При этом курс евро на 16 июня составлял 30,2062 гривен за евро.

Национальный банк немного поднял курс евро

Наличный рынок

Наличный евро в обменных пунктах 16 июня продавался в среднем за 30,30 гривен, что на 10 копеек выше, чем вчера. Средний курс покупки евро составил 29,77 (29,71 - 15 июня), продажи - 30,30 (30,20 - 15 июня) грн за евро.

Межбанк

Торги на межбанке сегодня также начались с укрепления евро, который вырос на 8 копеек и торговался на отметке 30,31 гривен. Ближе к закрытию сессии европейская валюта откатилась до прежних значений и находилась в районе 30,20 гривен.

Курс доллара

На 17 июня официальный курс доллара установлен на уровне 26,74 гривен. Американская валюта подешевела на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныкурсы валютЕвро
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