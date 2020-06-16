Національний банк дещо підвищив курс євро

Фото: курс євро трохи виріс (Pіxabay)

Євро подорожчав на три копійки

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2020 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,23 гривень. Це на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Зокрема, офіційний курс євро на 17 червня встановлено на такому рівні: 30,239 гривень (+0,0328 грн). При цьому курс євро на 16 червня становив 30,2062 гривень за євро.

Готівковий ринок

Готівковий євро в обмінних пунктах 16 червня продавався в середньому за 30,30 гривень, що на 10 копійок вище, ніж вчора. Середній курс покупки євро склав 29,77 (29,71 - 15 червня), продажу - 30,30 (30,20 - 15 червня) грн за євро.

Міжбанк

Торги на міжбанку сьогодні також почалися зі зміцнення євро, який виріс на 8 копійок і торгувався на позначці 30,31 гривень. Ближче до закриття сесії європейська валюта впала до колишніх значень і знаходилася в районі 30,20 гривень.

Курс долара

На 17 червня офіційний курс долара встановлено на рівні 26,74 гривень. Американська валюта подешевшала на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Автор: РБК-Україна