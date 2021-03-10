Национальные интересы и суверенитет: Кабмин утвердил проект стратегии экономбезопасности

Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О Стратегии экономической безопасности на период до 2025 года". Документом определены критические границы и целевые ориентиры.

Решение принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические границы индикаторов экономической безопасности.

"Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета", - говорится в документе.

Стратегия определяет взаимосогласованные понятие "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая устойчивость" и "экономический суверенитет".

"Достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления - направление развития и безопасное направление. По каждому из направлений, на основе оценки состояния экономической безопасности, Стратегией определяются задачи и механизмы их выполнения.

В составе Стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.