ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты

Киев, Воскресенье 24 января 2021 11:49
Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты
Фото: Кабминет министров Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Наработки Национальной экономической стратегии-2030 важно утвердить и начать их выполнение уже в ближайшее время.

Об этом заявили представители экспертной и бизнес-среды во время встречи с широким обсуждением Национальной экономической стратегии-2030 с участием премьер-министра, представителей Кабмина, Верховной рады и Офиса президента.

"Эта стратегия - и сам документ, и процесс его наработки - такого мы еще не видели. Это было действительно беспрецедентно с точки зрения привлечения аналитиков, представителей всех ветвей власти, бизнеса. Единственный риск - значительное количество его сверхважных заданий могут остаться на бумаге, если не будут приняты такие же беспрецедентные шаги по его имплементации", - подчеркнул член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Олег Гетман.

На важности практического воплощения Национальной экономической стратегии во время мероприятия подчеркнула и директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Я действительно приветствую, что у нас есть надлежащая экономическая стратегия. И это прекрасно, что она написана практически и достаточно доступно, чтобы понять, какие у нее цели. Я просто советую, чтобы эта экономическая стратегия была постепенно внедрена в жизнь. И тогда постепенно будет выстраиваться доверие между инвестором, который работает в Украине и правительством", - отметила Анна Деревянко.

В свою очередь, директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап отметил, что Минэкономики сейчас работает над разработкой проекта решения Кабинета министров, которым будет утверждено Национальную экономическую стратегию-2030.

Планируется, что на основе широкого обсуждения НЭС-2030 будет разработан проект решения правительства относительно формирования экономической политики до 2030 года, утверждены приоритеты для программы действий правительства на 21-23 гг. и перечень приоритетных законов на следующие три года.

Отметим, Национальная экономическая стратегия разрабатывается Рабочей группой Кабинета министров на платформе Центра экономического восстановления. Этот процесс является открытым и публичным.

Документ концентрируется на таких целях, как восстановление доверия к Украине и создание фундамента для привлечения инвестиций в крупные капиталоемкие секторы с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, Центр экономического восстановления - это аналитическая платформа, на которой работают более 400 специалистов: представителей аналитических центров, think tanks, неправительственных организаций, бизнес-сообщества и государственных органов.

ЦЭВ занимается поддержкой правительства в разработке решений для реагирования на экономические вызовы и стратегий для дальнейшего экономического роста.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украиныэкономикастратегиябизнес

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь