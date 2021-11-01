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В Национальном музее Черногории проходит выставка Ивана Марчука

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Понедельник 01 ноября 2021 15:53
В Национальном музее Черногории проходит выставка Ивана Марчука Фото: в Национальном музее Черногории проходит выставка Ивана Марчука

Выставка призвана ознакомить черногорцев с живым украинским классиком, творчество которого изучают в школах и которому посвящен музей, создаваемый сейчас в Киеве, согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского.

Художник лично приехал в Черногорию представить свои работы. Он рассказал медиа и уважаемым гостям о своей авторской технике "плентонизм", особенностях, радостях и трудностях своей долгой творческой жизни.

На пресс-конференции и торжественном открытии выставку представили главный организатор проекта президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко, куратор выставки со стороны Национального музея Черногории Снежана Ивович и временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталия Фиалко.

Черногорцы проявили большой интерес к искусству украинского художника, на открытии присутствовали Александар Кашчелан - мэр города Цетинье, где находится Национальный музей Черногории, митрополит Черногорской православной церкви Михайло и другие уважаемые гости. Иван Марчук впервые был в Черногории, он выразил восхищение красотой страны и радость экспозиции именно в Национальном музее Черногории.

В творчестве художника более 4 тыс. работ, за полвека творческой деятельности он провел более 150 монографических выставок на пяти континентах мира, но именно в Черногории экспозиция ему понравилась больше всего.

Черногорцы имеют уникальную возможность познакомиться с творчеством украинского художника, который по версии британской газеты The Daily Telegraph вошел в рейтинг 100 гениев современности, входит в Золотую гильдию Римской академии современного искусства, имеет множество званий и наград, среди которых награда президента Украины к 30-летию Независимости страны Легенда Украины".

Выставка организована Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, Национальным музеем Черногории при поддержке Посольства Украины в Черногории. Генеральный партнёр Windrose Airlines. Искренняя благодарность главному хранителю Национального музея Тараса Шевченко в Киеве Юлии Шиленко, многолетнему директору Национального музея Черногории Анастазии Миранович и первому секретарю управления публичной дипломатии МИД Украины Руслане Линник.

Выставка Ивана Марчука сближает наши страны еще ближе, дает возможность черногорцам почувствовать Украину через работы современного гения. Это настоящий праздник искусства и большой шаг культурной дипломатии между Украиной и Черногорией!

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