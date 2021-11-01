У Національному музею Чорногорії триває виставка Івана Марчука

Виставка покликана ознайомити чорногорців з живим українським класиком, творчість якого вивчають в школах і якому присвячений музей, що зараз створюється в Києві, згідно указу президента України Володимира Зеленського.

Художник особисто приїхав в Чорногорію представити свої роботи. Він розповів медіа та шановним гостям про свою авторську техніку "пльонтанізм", особливості, радощі і труднощі свого довгого творчого життя.

На прес-конференції і урочистому відкритті виставку представили головний організатор проекту президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин АДРУМ Тетяна Колесніченко, куратор виставки з боку Національного музею Чорногорії Сніжана Івович і тимчасовий повірений у справах України в Чорногорії Наталія Фіялка.

Чорногорці проявили велике захоплення мистецтвом українського митця, на відкритті були присутні Александар Кашчелан - мер міста Цетіньє, де знаходиться Національний музей Чорногорії, мітрополіт Чорногорської православної церкви Михайло та інші шановні гості. Іван Марчук вперше був у Чорногорії, він висловив захоплення красою країни та радість від експозиції саме в Національному музеї Чорногорії.

У творчому доробку митця понад 4 тис. робіт, за півстоліття творчої діяльності він провів понад 150 монографічних виставок на п’яти континентах світу, але саме в Чорногорії експозиція йому сподобалася найбільше.

Чорногорці мають унікальну можливість познайомитися з творчістю українського митця, який за версією британської газети "The Daily Telegraph" увійшов до рейтингу 100 геніїв сучасності, входить до Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва, має безліч відзнак і нагород, серед яких нагорода президента України до 30-річчя Незалежності країни "Легенда України".

Виставка організована Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, Національним музеєм Чорногорії за підтримки Посольства України в Чорногорії. Генеральний партнер Windrose Airlines. Щира подяка головному зберігачу Національного музею Тараса Шевченка у Києві Юлії Шиленко, багаторічному директору Національного музею Чорногорії Анастазії Міранович і першому секретарю управління публічної дипломатії МЗС України Русланні Лінник.

Виставка Івана Марчука зближує наші країни ще ближче, адже дає можливість чорногорцям відчути Україну через роботи сучасного генія. Це справжнє свято мистецтва та великий крок культурної дипломатії між Україною і Чорногорією!