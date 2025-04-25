В Національній асоціації адвокатів заявили про медійну кампанію й звинуватили НАБУ

Як зазначили у Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, в інформаційному просторі поширюється неправдива та маніпулятивна інформація, що завдає шкоди репутації адвокатури та підриває довіру суспільства до інституту адвокатури.

У НААУ вважають такі дії формою тиску на професійну діяльність адвокатів.

"Поширення неправдивої інформації завдає шкоди репутації та підриває авторитет адвокатури в очах суспільства. Крім того, системне просування таких матеріалів має ознаки протиправного тиску на конституційний інститут", – йдеться у заяві Комітету.

У НААУ також зазначили, що направили звернення до ЗМІ та правоохоронних органів із закликом припинити поширення недостовірної інформації та провести перевірку на предмет наявності договірних відносин між певними організаціями та медіа.

Крім того, у Комітеті не виключили звернення до правоохоронців із заявами про можливе вчинення злочину групою осіб, яка могла бути причетною до дискредитації адвокатури.

Голова Комітету Євгеній Солодко у своєму дописі на Facebook наголосив, що медійна атака покликана відволікти увагу суспільства від, на його думку, протиправних дій НАБУ. Зокрема, він вказав на незаконне прослуховування адвокатів, що порушує гарантії адвокатської таємниці.

Як повідомлялося раніше, Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через незаконне проникнення до приміщення адвокатів, прослуховування та перевищення службових повноважень співробітниками НАБУ та САП.

Також у ЗМІ з’являлася інформація про інцидент, коли на блокпосту детективи НАБУ затримали автомобіль адвоката Борзих із двома малолітніми дітьми. Протягом майже двох годин діти залишалися заблокованими в машині без зв’язку з матір’ю, що супроводжувалося забороною на виклик адвоката.

Юрист Олег Шрам висловив думку, що дії НАБУ виходять за межі компетенції Бюро, оскільки не стосуються корупційних злочинів, і спрогнозував кримінальну відповідальність для окремих співробітників.

Окрім того, раніше повідомлялося про затримання представника НАБУ за виготовлення та збут наркотиків. За даними слідства, очолювана ним злочинна група займалась виробництвом амфетаміну і контрабандою прекурсорів. Щомісячний прибуток групи оцінюють у понад 50 млн гривень.