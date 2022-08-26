Национальная сеть АЗК UPG доставила на украинский рынок высокооктановый бензин upg100

Самый ожидаемый автолюбителями upg100 уже в продаже! Недавно на всех АЗК национальной сети UPG снова можно заправить авто уникальным высокооктановым бензином.

upg100 — именно то сочетание европейского качества и украинской мощности, которое обеспечивает динамическое движение современного автомобиля. Бензин повышенного качества удовлетворит потребности как спорткаров, так и харизматичных легковых автомобилей.

Автолюбители, обожающие динамическое движение, без колебаний выбирают горючее с октановым числом 100, которое облегчает запуск двигателя и обеспечивает машине быстрый разгон.

Что касается харизматических авто, то при условии исправной работы всех деталей высокооктановый бензин способен увеличить мощность и снизить расход топлива. Кроме того, на впускных клапанах и в камере сгорания будет образовываться значительно меньше нагара и отложений.

Важно, что upg100 не имеет никаких присадок, а содержимое органики в нем минимизировано. Такие свойства были достигнуты исключительно благодаря высокой технологичности производства.

Брендовый бензин с повышенным октановым числом предохраняет топливную систему автомобиля, сбалансированно распределяет смеси по цилиндрам двигателя, увеличивая его ресурс. Пониженное содержание серы, бензола и ароматических углеводов уменьшает коррозию на деталях, за что автомобиль вам будет благодарен.

Меньшее потребление топлива и экологическая безопасность — важные преимущества, за которые водители ценят upg100. Известно, что качественное горючее выделяет в процессе сгорания большее количество энергии, а следовательно, и расход его меньше. Оно безопасно не только для двигателя, но и для окружающей среды.

Перед тем как попасть в бак автомобиля, горючее проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. У каждой партии есть сертификат качества производителя. На всех АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что данное горючее прошло входной контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

UPG реализует топливо без ограничений при использовании фирменного приложения UPGgood.

Все виды топлива, которые можно приобрести в нашей сети АЗК UPG, соответствуют стандарту Евро-5 и поставляются из Европы. Вместе с тем ценовая политика компании остается одной из самых низких на топливном рынке страны.

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы даже в условиях войны клиенты получали качественные услуги, к которым привыкли в мирное время. Во время топливного кризиса в кратчайшие сроки удалось заключить новые контракты с исключительно европейскими поставщиками высококачественного топлива. Сразу же после стабилизации ситуации с наличием топлива на АЗК сети UPG возобновила программу лояльности в полном объеме.