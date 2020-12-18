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Национальная ассоциация адвокатов раскритиковала САП за подозрение Татарову

Киев , Пятница 18 декабря 2020 19:12
Национальная ассоциация адвокатов раскритиковала САП за подозрение Татарову
Фото: Олег Татаров (slidstvo info)
Автор: РБК-Украина

Национальная ассоциация адвокатов Украины обвинила и.о. руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, который, как известно из СМИ, подписал уведомление о подозрении адвокату Олегу Юрьевичу Татарову, в дерзком нарушении требований Уголовного процессуального Кодекса и ЗУ об адвокатуре и адвокатской деятельности, которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату.

Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

"Сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного преступления может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры по должности является заместителем Генерального прокурора, однако, лицо, временно исполняющее обязанности руководителя САП, не приобретает всей полноты его полномочий. Таким образом, Максим Грищук, временно исполняя обязанности руководителя САП, совершил превышение полномочий. Это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследуемым в Государственном бюро расследований", - отметили в НААУ.

Адвокаты подчеркивают, что и.о. руководителя САП Максим Грищук и начальник управления САП Андрей Довгань не имеют процессуальных прав на вручение подозрения Татарову без доверенности старшего группы прокуроров Ирины Венедиктовой.

"Адвокат Олег Татаров оказывал правовую помощь компании "Укрбуд" и ее должностным лицам. Открывая против него уголовное производство, САП и детективы НАБУ противоправно отождествили адвоката с его клиентом и совершили действия по вмешательству в частное общение адвоката с его клиентом", - подчеркнули в ассоциации.

Также резко на информацию в СМИ о подозрении Татарову отреагировали в Офисе президента. Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов считает действия руководства САП пиаром и сведением личных счетов.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю Руководителя Офиса Президента Татарову А.Ю., позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведение личных счетов между отдельными людьми", - написал Смирнов на своей странице в Facebook.

Сам Татаров также считает, что речь идет о сведении личных счетов, и обещает доказать собственную невиновность.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - написал он в своем телеграмм-канале.

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