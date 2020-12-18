Національна асоціація адвокатів розкритикувала САП за підозру Татарову

Фото: Олег Татаров (slidstvo info)

Національна асоціація адвокатів України звинуватила в.о. керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максима Грущука, який підписав повідомлення про підозру Олегу Татарову, в зухвалому порушенні вимог Кримінального Процесуального Кодексу та ЗУ про адвокатуру та адвокатську діяльність, якими передбачено спеціальний порядок повідомлення про підозру адвокату.

Про це йдеться у повідомленні на сайті асоціації.

"Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за посадою є заступником Генерального прокурора, проте, особа, яка тимчасово виконує обов’язки керівника САП, не набуває всієї повноти його повноважень. Таким чином, Максим Грищук, тимчасово виконуючи обов’язки керівника САП, вчинив перевищення повноважень. Це є кримінально карним діянням і має бути розслідуваним у Державному бюро розслідувань", - наголосили в НААУ.

Адвокати підкреслюють, що в.о. керівника САП Максим Грищук та начальник управління САП Андрій Довгань не мають процесуальних прав на вручення підозри Татарову без доручення старшого групи прокурорів Ірини Венедіктової.

"Адвокат Олег Татаров надавав правову допомогу компанії "Укрбуд" та її посадових особам. Відкриваючи проти нього кримінальне провадження, САП та детективи НАБУ протиправно ототожнили адвоката з його клієнтом та вчинили дії по втручанню у приватне спілкування адвоката з його клієнтом", - наголосили в асоціації.

Також різко на інформацію в ЗМІ про підозру Татарову відреагували в Офісі президента. Заступник керівника ОП Андрій Смирнов вважає дії керівництва САП піаром і зведенням особистих рахунків.

"В зв’язку з численними зверненнями за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу президента Татарову О.Ю., дозволю наступну тезу. Кримінальний процесуальний кодекс це не посібник по PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми", - написав Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Сам Татаров також вважає, що йдеться про зведення особистих рахунків, і обіцяє довести власну невинуватість.

"У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - написав він у своєму телеграм-каналі.