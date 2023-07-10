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Національна мережа АЗК UPG почала поставляти автомобільний газ зі США

Фото: пресофіс АЗК UPG
 

На початку цього року національна мережа АЗК UPG вперше в історії українського ринку здійснила імпорт дизельного пального зі США та продовжує розвивати цей напрям. А відтепер у мережі можна заправитися й газом американського виробництва. Перша партія цього продукту вже у продажу на всіх автозаправних комплексах UPG.

У компанії переконані, що українські автолюбителі оцінять переваги газу підвищеної якості. Адже відповідно до протоколу лабораторії продукт має високе октанове число – 93-95 одиниць, тоді як мінімально допустима норма для України становить 89 одиниць. Для водіїв це означає меншу витрату пального та більші можливості для авто.

Відсоткове співвідношення пропану та бутану в суміші є оптимальним для сьогоднішніх погодних умов: 50 на 50%. Крім того, продукт не містить жодних шкідливих домішок, а відсоток сірки у ньому – всього до 6 мг при допустимій нормі 50 мг. Тож, заправляючись якісним газом, ви не лише заощаджуєте кошти та оберігаєте паливну систему авто, а й дбаєте про довкілля.

Також компанія здійснила чергову поставку дизеля зі США. Високоякісне пальне для мережі UPG виготовляється на кордоні Техасу та Луїзіани. Саме там розташований завод Valero Port Arthur – один із найбільших нафтопереробників північної Америки.

«Дизель надходить до Європи через порти Амстердаму, далі доправляється до нашого морського терміналу з перевалки та зберігання нафтопродуктів у Польщі. Залучаючи власні логістичні потужності, ми розвозимо продукт до кожного нашого АЗК», – поділилися в UPG.

Розповідаючи про шлях пального в Україну, у компанії наголосили, що власна логістика надає можливість оптимізувати витрати, а отже запропонувати українцям одну з найнижчих цін на ринку.

Піклуючись про клієнтів, UPG продовжує знаходити надійних партнерів на міжнародному ринку, дбати про чистоту пального та працювати над збільшенням поставок високоякісних нафтопродуктів.

Завжди будьте в курсі цін на пальне, акцій та новин мережі, долучившись до офіційного чат-боту АЗК UPG у Telegram.

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