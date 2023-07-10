ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Національна мережа АЗК UPG почала поставляти автомобільний газ зі США

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 10:00
Національна мережа АЗК UPG почала поставляти автомобільний газ зі США Фото: пресофіс АЗК UPG

На початку цього року національна мережа АЗК UPG вперше в історії українського ринку здійснила імпорт дизельного пального зі США та продовжує розвивати цей напрям. А відтепер у мережі можна заправитися й газом американського виробництва. Перша партія цього продукту вже у продажу на всіх автозаправних комплексах UPG.

У компанії переконані, що українські автолюбителі оцінять переваги газу підвищеної якості. Адже відповідно до протоколу лабораторії продукт має високе октанове число – 93-95 одиниць, тоді як мінімально допустима норма для України становить 89 одиниць. Для водіїв це означає меншу витрату пального та більші можливості для авто.

Відсоткове співвідношення пропану та бутану в суміші є оптимальним для сьогоднішніх погодних умов: 50 на 50%. Крім того, продукт не містить жодних шкідливих домішок, а відсоток сірки у ньому – всього до 6 мг при допустимій нормі 50 мг. Тож, заправляючись якісним газом, ви не лише заощаджуєте кошти та оберігаєте паливну систему авто, а й дбаєте про довкілля.

Також компанія здійснила чергову поставку дизеля зі США. Високоякісне пальне для мережі UPG виготовляється на кордоні Техасу та Луїзіани. Саме там розташований завод Valero Port Arthur – один із найбільших нафтопереробників північної Америки.

«Дизель надходить до Європи через порти Амстердаму, далі доправляється до нашого морського терміналу з перевалки та зберігання нафтопродуктів у Польщі. Залучаючи власні логістичні потужності, ми розвозимо продукт до кожного нашого АЗК», – поділилися в UPG.

Розповідаючи про шлях пального в Україну, у компанії наголосили, що власна логістика надає можливість оптимізувати витрати, а отже запропонувати українцям одну з найнижчих цін на ринку.

Піклуючись про клієнтів, UPG продовжує знаходити надійних партнерів на міжнародному ринку, дбати про чистоту пального та працювати над збільшенням поставок високоякісних нафтопродуктів.

Завжди будьте в курсі цін на пальне, акцій та новин мережі, долучившись до офіційного чат-боту АЗК UPG у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи