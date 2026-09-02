Націнка до 53%: як заробляють і стримують ціни "Сільпо", АТБ, Novus та Varus

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Чотири фінансові моделі: український ритейл розділився на високомаржинальний, помірно маржинальний, масовий збалансований та дискаунтери з низькою маржею.

український ритейл розділився на високомаржинальний, помірно маржинальний, масовий збалансований та дискаунтери з низькою маржею. Градієнт маржинальності: валова маржа мереж коливається від майже 12–18% у дискаунтерів до 32–35% у високомаржинальному сегменті.

валова маржа мереж коливається від майже 12–18% у дискаунтерів до 32–35% у високомаржинальному сегменті. Бар'єр для цін: перерозподіл прибутків у холдингах оптимізує бізнес, але ринкові гравці обмежені платоспроможним попитом і пропозиціями конкурентів.

У 2025 році українські торговельні мережі зіштовхнулися зі зростанням логістичних та операційних витрат, які в поточному році зросли ще більше. Адаптуючись до воєнних реалій, ритейл розділився на чотири ключові фінансові моделі, залежно від поєднання валової маржі, операційних витрат і націнки.

Здатність бізнесу не перекладати всі витрати на покупців залежить від балансу факторів: швидкості оборотності запасів, оренди, енергоносіїв, частки власних торгових марок, промоакцій, списань і масштабу компанії.

Як мережі заробляють і витрачають – чотири підходи

Високомаржинальний сегмент (32–35%) включає "Сільпо" з акцентом на імпорті і преміальному сервісі та "Сімі" з food-to-go та кавою. Значна валова маржа (32-35%) при високій націнці (47-53%) дає потенційний запас для поглинання шоків, проте майже повністю нівелюється операційними витратами, які сягають 30–33% виручки. Це не гарантує покупцям нижчих цін.

Масовий збалансований сегмент (26–28%) – це категорія мас-маркет, куди входять "АТБ", "Фора" та Novus. Мережі тримають націнку 36–39% за жорсткої дисципліни операційних видатків на рівні 23–26%. Саме вони найбільш віртуозно збалансовують ціну, промо й маржинальність.

Дискаунтери із низькою маржею (12–18%), у якому оператори "Велмарт" і "Точка" працюють із націнкою 14–22%. Прибутковість вони утримують завдяки швидкій оборотності продукції та жорсткому контролю операційного навантаження 12–17%.

Окрема модель помірної маржинальності: Varus використовує валову маржу близько 20% виручки та помірну націнку 25% через жорстку ринкову конкуренцію та працює як класичний супермаркет.

Чому витрати не можна просто перекласти у ціну

Як зазначає Олександр Ямпольський з Deloitte Ukraine, у межах холдингів прибутки можуть перерозподілятися через трансфертні ціни, однак кінцевий цінник на полиці обмежений купівельною спроможністю населення та пропозицією конкурентів.

Через це мережі змушені шукати баланс і не можуть автоматично перекладати зростаючі операційні видатки (логістика, списання, оренда, енергоносії) на споживача.