Нацгвардия возьмет под охрану COVID-больницу в Херсоне
Бойцы Национальной гвардии Украины будут охранять территорию городской больницы им. Карабелеша. В этой больнице размещают пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в/ч 3056 Национальной гвардии Украины в Facebook.
"Путем несения службы в три смены, круглосуточно, гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мероприятий. До сегодняшнего дня больницу охраняли бойцы батальона "Херсон"", - рассказал заместитель командира воинской части 3056 Олег Лищишин.
По его словам, бойцов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.
Фото: Нацгвардия охраняет COVID-больницу в Херсоне (в/ч 3056 Национальной гвардии Украины)
Напомним, больницы Херсона, которые принимают больных COVID-19, заполнены почти на 100%.
Также в Херсонской области развернули мобильный госпиталь, который может принять 120 больных коронавирусом.