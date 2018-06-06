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Интервью

В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ

НовостиФинансы    06.06.2018 - 18:47
Фото: Дмитрий Сологуб (НБУ)
Фото: Дмитрий Сологуб (НБУ)

В регуляторе не рассматривают вариант реструктуризации задолженности перед фондом

В Национальном банке Украины отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в интервью РБК-Украина заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации госдолга не более, чем спекуляции.

"Если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с предстоящими выплатами, то чисто математически их хватает. Разговоры про дефолт и реструктуризацию - это больше спекуляция, чем реальный сценарий", - подчеркнул Сологуб.

При этом он в очередной раз заверил в том, что у Украины есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны.

"Мы рассматриваем альтернативные сценарии, они разные. Если программа с МВФ не возобновится до июля, это не значит, что на следующий день все станет плохо. Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", - пояснил чиновник.

На вопрос журналиста о том, известны ли Сологубу случаи, когда страна проводила реструктуризацию долга перед МВФ, Сологуб ответил, что есть несколько стран, которые не платили вообще, или просто разорвали отношения с МВФ. Например, это Зимбабве, а также Аргентина в 2001 году. Но у нас сейчас вопрос так не стоит.

Напомним, ранее в своем материале "Переговоры с МВФ: есть ли у Украины перспективы сотрудничества с Фондом", РБК-Украина рассказало о том, каковы могут быть последствия от прекращения программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда.

Нацбанк не видит "точки невозврата" в отношениях с МВФ, - Сологуб НБУ пока не намерен менять прогнозы по получению Украиной очередного транша от МВФ
Теги публикации: дефолт, угрозы, МВФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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