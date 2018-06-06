У Нацбанку заперечують загрозу дефолту України від розриву співпраці з МВФ

У регуляторі не розглядають варіант реструктуризації заборгованості перед фондом

У Національному банку України заперечують загрозу дефолту країни в разі припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, власних резервів країни досить для погашення боргових зобов'язань, а чутки про дефолт і реструктуризації держборгу не більше, ніж спекуляції.

"Якщо подивитися на резерви Національного банку і порівняти їх з майбутніми виплатами, то чисто математично їх вистачає. Розмови про дефолт і реструктуризацію - це більше спекуляція, ніж реальний сценарій", - підкреслив Сологуб.

При цьому він в черговий раз запевнив у тому, що в України є всі можливості пройти цикл зовнішніх виплат безболісно навіть без програми фонду, однак у такому випадку підвищуються ризики для економіки країни.

"Ми розглядаємо альтернативні сценарії, вони різні. Якщо програма з МВФ не відновиться до липня, це не означає, що на наступний день все стане погано. Ми бачимо, що запас міцності у економіки є, ми бачимо поліпшення умов зовнішньої торгівлі. Мова йде скоріше про погіршення середньострокових перспектив і про підвищення чутливості економіки до раптових шоків, ніж про неминучих проблемах, які очікують уже завтра", - пояснив чиновник.

На питання журналіста про те, чи відомі Сологубу випадки, коли країна проводила реструктуризацію боргу перед МВФ, Сологуб відповів, що є кілька країн, які не платили взагалі, або просто розірвали відносини з МВФ. Наприклад, це Зімбабве, а також Аргентина в 2001 році. Але у нас зараз питання так не стоїть.

Нагадаємо, раніше у своєму матеріалі "Переговори з МВФ: чи є в України перспективи співпраці з Фондом", РБК-Україна розповів про те, якими можуть бути наслідки припинення програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду.