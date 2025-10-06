ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 16:30
UA EN RU
Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки Фото: Курс злотого знизився до 11,35 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 7 жовтня порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,35 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3505 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,00 гривень і продають по 11,45 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 7-10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 11 копійок. Офіційний курс на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3409 гривень за 1 долар (+0,11 грн).

Офіційний курс євро становить 48,2696 гривень за 1 євро (-0,11 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії