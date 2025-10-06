Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 7 жовтня порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,35 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3505 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,00 гривень і продають по 11,45 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 7-10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.