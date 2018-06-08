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Нацбанк запровадив нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками

НовиниФінанси    08.06.2018 - 16:57
Фото: Національний банк України (УНІАН)
Фото: Національний банк України (УНІАН)

Постанова набирає чинності з 9 червня цього року

Національний банк України (НБУ) ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками. Про це повідомляє прес-служба НБУ.продовжує підвищувати ефективність здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу.Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, НБУ змінив форму Звіту по управлінню ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками.

Також змінилася періодичність подання такого звіту. Тому він буде надаватися банком в НБУ щороку, а не щоквартально, як досі.

Крім того, Національний банк ввів новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок про відповідність або невідповідність яких вимог законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

Відтепер у такій довідці докладно описуватися суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучаються до матеріалів перевірки.

В подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжено у порядку безвыездном.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 5 червня 2018 № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою правління НБУ від 2006.2011 № 197.

Постанова № 59 набирає чинності з 9 червня 2018.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) змінив вимоги до планування інспекційних перевірок банків та інших осіб, які охоплюються його наглядовою діяльністю, з урахуванням установок Європейського банківського органу з організації єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок і оцінки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).

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Теги публікації: банки, риски, оценка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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