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Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму

Київ, Понеділок 03 червня 2024 15:55
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Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму Фото: долар перейшов до зниження після історичного рекорду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) трохи послабив курс долара щодо гривні. Це сталося після того, як минулого тижня було встановлено історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 червня 2024 року встановлено на рівні 40,4813 гривень за 1 долар (-0,056 грн.). До цього на 3 червня він досяг позначки 40,53 гривень, що стало історичним рекордом.

Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму

Фото: офіційні курси на 4 червня (bank.gov.ua)

Курс євро теж трохи опустився і становитиме 43,8939 гривень за 1 євро (-0,0911 грн). Таким чином, офіційний курс євро відійшов від рекордного значення 43,985 гривень.

Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму

Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку сьогодні долар опустився до 40,43-40,45 грн/долар (купівля/продаж). Це на 16 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму

Фото: торги на міжбанку (udinform.com)

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,08 грн/долар.

Що буде з курсом

Зазначимо, курс долара бив рекорди з кінця травня. Минулого тижня він пробив психологічну позначку 40 гривень. На готівковому ринку середній курс у продажу сягнув 40,5 гривень.

Опитані РБК-Україна експерти та учасники фінансового ринку зазначили, що швидше за все поступовий тренд на знецінення гривні збережеться. Але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, діапазон 40-41 гривень за долар стане звичним найближчим часом і саме в цьому коридорі відбуватимуться курсові коливання.

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