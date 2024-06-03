Нацбанк послабив курс долара після історичного максимуму

Національний банк України (НБУ) трохи послабив курс долара щодо гривні. Це сталося після того, як минулого тижня було встановлено історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 червня 2024 року встановлено на рівні 40,4813 гривень за 1 долар (-0,056 грн.). До цього на 3 червня він досяг позначки 40,53 гривень, що стало історичним рекордом.

Фото: офіційні курси на 4 червня (bank.gov.ua)

Курс євро теж трохи опустився і становитиме 43,8939 гривень за 1 євро (-0,0911 грн). Таким чином, офіційний курс євро відійшов від рекордного значення 43,985 гривень.

Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку сьогодні долар опустився до 40,43-40,45 грн/долар (купівля/продаж). Це на 16 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Фото: торги на міжбанку (udinform.com)

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,08 грн/долар.

Що буде з курсом

Зазначимо, курс долара бив рекорди з кінця травня. Минулого тижня він пробив психологічну позначку 40 гривень. На готівковому ринку середній курс у продажу сягнув 40,5 гривень.

Опитані РБК-Україна експерти та учасники фінансового ринку зазначили, що швидше за все поступовий тренд на знецінення гривні збережеться. Але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, діапазон 40-41 гривень за долар стане звичним найближчим часом і саме в цьому коридорі відбуватимуться курсові коливання.