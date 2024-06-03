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Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума

Киев, Понедельник 03 июня 2024 15:55
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Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума Фото: доллар перешел к снижению после исторического рекорда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) немного ослабил курс доллара по отношению к гривне. Это произошло после того, как на прошлой неделе был установлен исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 июня 2024 года установлен на уровне 40,4813 гривен за 1 доллар (-0,056 грн.) До этого на 3 июня он достиг отметки 40,53 гривен, что стало историческим рекордом.

Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума

Фото: официальные курсы на 4 июня (bank.gov.ua)

Курс евро тоже немного опустился и составит 43,8939 гривен за 1 евро (-0,0911 грн). Таким образом, официальный курс евро отошел от рекордного значения в 43,985 гривен.

Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума

Фото: динамика курсов (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке сегодня доллар опустился до 40,43-40,45 грн/доллар (покупка/продажа). Это на 16 копеек ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума

Фото: торги на межбанке (udinform.com)

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,08 грн/доллар.

Что будет с курсом

Отметим, курс доллара бил рекорды с конца мая. На прошлой неделе он пробил психологическую отметку в 40 гривен. На наличном рынке средний курс в продаже достиг 40,5 гривен.

Опрошенные РБК-Украина эксперты и участники финансового рынка отметили, что скорее всего постепенный тренд на обесценивание гривны сохранится. Но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, диапазон 40-41 гривен за доллар станет привычным в ближайшее время и именно в этом коридоре будут проходить курсовые колебания.

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