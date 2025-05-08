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Нацбанк начал поднимать курс долара

Украина, Четверг 08 мая 2025 16:15
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Нацбанк начал поднимать курс долара Фото: Курс доллара вырос на 7 копеек (Freepic.com)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения на протяжении 5-8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5113 гривен за 1 доллар (+0,0725 грн).

Нацбанк начал поднимать курс долараbank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,887 гривен за 1 евро (-0,1875 грн).

Нацбанк начал поднимать курс долараbank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Нацбанк начал поднимать курс долара

udinfirm.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 3 копейки до 40,18 гривен.

Ситуация на рынке

Средний официальный курс доллара в апреле составлял 41,41 гривны. За 9 дней мая это значение немного выросло – до 41,55 гривны.

Средний официальный курс евро в апреле был на уровне 46,44 гривны, а на протяжении 1-9 мая он составил 47,09 гривны.

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