Нацбанк начал поднимать курс долара

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения на протяжении 5-8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5113 гривен за 1 доллар (+0,0725 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,887 гривен за 1 евро (-0,1875 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinfirm.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 3 копейки до 40,18 гривен.