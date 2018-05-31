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Нацбанк планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році

НовиниФінанси    31.05.2018 - 11:24
Фото: Яків Смолій (Press office NBU)
Фото: Яків Смолій (Press office NBU)

За словами Смолія, зараз інфляція знаходиться на позначці 13%

Національний банк України (НБУ) планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році. Про це сьогодні заявив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми йдемо до мети - зниження і стабілізація інфляції на рівні 5% у середньостроковій перспективі. Якщо 2015 рік ми завершили з інфляцією понад 40%, зараз вона знаходиться на позначці 13%. Уже в цьому році вона знизиться до однозначного рівня", - сказав він.

Смолій додав, що в середині наступного року рівень інфляції увійде в цільовий діапазон, а в 2020 році - вийде на рівень 5%.

Нагадаємо, на початку травня НБУ підтвердив прогноз інфляції на 2018 рік у 8,9% за підсумками квітня.

Україна не повинна повертатися до режиму фіскального домінування, - глава НБУ НБУ поки не має наміру змінювати прогнози щодо отримання Україною чергового траншу від МВФ
Теги публікації: Національний банк України, інфляція, Яків Смолій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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