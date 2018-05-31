Нацбанк планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році

За словами Смолія, зараз інфляція знаходиться на позначці 13%

Національний банк України (НБУ) планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році. Про це сьогодні заявив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми йдемо до мети - зниження і стабілізація інфляції на рівні 5% у середньостроковій перспективі. Якщо 2015 рік ми завершили з інфляцією понад 40%, зараз вона знаходиться на позначці 13%. Уже в цьому році вона знизиться до однозначного рівня", - сказав він.

Смолій додав, що в середині наступного року рівень інфляції увійде в цільовий діапазон, а в 2020 році - вийде на рівень 5%.

Нагадаємо, на початку травня НБУ підтвердив прогноз інфляції на 2018 рік у 8,9% за підсумками квітня.