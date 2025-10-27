ua en ru
Нацбанк підвищив курс злотого на 7 копійок

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 16:35
UA EN RU
Нацбанк підвищив курс злотого на 7 копійок Фото: Курс злотого зріс до 11,56 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 28 жовтня порівняно з попереднім днем на 7 копійок - до 11,56 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5638 гривень за 1 злотий (+0,07 грн).

Нацбанк підвищив курс злотого на 7 копійокbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,62 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 24 жовтня на 4-7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 7 копійок. Офіційний курс на 28 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0704 гривень за 1 долар (+0,07 грн).

Офіційний курс євро становить 48,9742 гривень за 1 євро (+0,21 грн).

