Головна » Бізнес » Економіка

Нацбанк підняв курс злотого на 6 копійок

Україна, Четвер 11 грудня 2025 16:45
UA EN RU
Нацбанк підняв курс злотого на 6 копійок Фото: Курс злотого зріс до 11,71 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 12 грудня порівняно з 11 грудня на 6 копійок - до 11,71 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7126 гривень за 1 злотий (+0,06 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,50 гривні або на 14,6%.Нацбанк підняв курс злотого на 6 копійок

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,34 гривень і продають по 11,80 гривень. Ці курси майже зросли на 11-24 копійки порівняно з 10 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 26-28 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,30-1,74 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 1 копійку. Офіційний курс на 12 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2721 гривень за 1 долар (-0,01 грн).

Офіційний курс євро становить 49,5154 гривень за 1 євро (+0,30 грн) - це рекордне значення.

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,02-42,56 гривень, що на 2 копійки вище за курс 10 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,15-49,78 гривень (зростання на 19-22 копійок порівняно з 10 грудня).

